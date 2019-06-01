В Ровенской области ребенка насмерть привалило стройматериалами: копы открыли расследование

По факту смерти мальчика начато уголовное производство

Фото: Facebook

В Ровенской области полиция открыла уголовное производство дело по факту гибели пятилетнего мальчика, которого привалило стройматериалами.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, трагедия произошла 31 мая в селе Большие Цепцевичи Владимирецкого района, когда ребенок играл во дворе, где были сложены пеноблоки. Ребенок зацепился за них руками и перевернул пеноблоки, которые упали на мальчика и привалили его.

"Малолетнего немедленно доставили в медучреждение. Однако врачам не удалось спасти жизнь мальчика. Во время оперативного вмешательства он умер", – говорится в сообщении.

По данному факту было открыто досудебное расследование по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай в быту".

Напомним, в Запорожье 10-летний школьник упал в открытый люк с высоты восьми метров. У мальчика тяжелая травма головы. Коммунальщики свою вину отрицают, а чиновники перекладывают ответственность друг на друга.

Также сообщалось, что в Днепре полуторагодовалый ребенок упал в открытый люк. Однако мальчик родился в рубашке – пролетел два метра и даже не ушибся.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Ровенской области ребенка насмерть привалило стройматериалами: копы открыли расследование". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"