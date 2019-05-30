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В Одессе копы нашли трехлетнюю девочку, которой пришлось жить в палатке

30 мая, 14:24

Полицейские ищут родителей малышки, пока она остается в больнице

Фото: Нацполиция

В Одессе во время патрулирования территории Суворовского района стражи порядка обнаружили в парке самодельную палатку, где находилась маленькая девочка в возрасте около трех лет. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Вместе с запущенным и болезненным на вид ребенком была женщина, которая объяснила, что родители девочки отошли в магазин и скоро вернутся. По ее словам, девочка – дочь родственников, с которыми они приехали из Закарпатской области на заработки", – рассказали в полиции.
Несмотря на заверение женщины, на протяжении трех часов ни отец, ни мать ребенка так и не появились.

На данный момент девочка находится в больнице – там ей оказывают необходимую помощь. После выздоровления ее в установленном законом порядке направят в специализированное детское учреждение. В свою очередь, полицейские начали розыск родителей ребенка для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, ранее в Киевской области полицейские обнаружили посреди мусорной свалки металлический вагончик, в котором оказались жители Закарпатья с детьми. Среди них было четверо несовершеннолетних детей и пять взрослых, в том числе беременная женщина.

Также сообщалось, что в Киеве в квартире столичной многоэтажки нашли мертвыми мужчину и женщину, а рядом с трупами родителей несколько дней жила двухлетняя девочка. Она, к счастью, выжила.

Кроме того, мы писали о том, как под Николаевом девятилетний мальчик погиб под завалами мусора. Трагедия произошла на свалке твердых бытовых отходов. Мальчик находился там вместе со своей матерью, где они рылись в мусоре.

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Тег Одесса, ребенок, родители, полиция

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АВТОР:

Мария Дмитренко

Источник:

Сегодня

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