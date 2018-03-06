В Ровенской области с ножом напали на женщину-копа

Сегодня, 19:47

Злоумышленник схватил девушку за волосы и наносил удары по всему телу

На полицейских напали выпившие молодые люди. Фото: vedomosti-ua.com
На полицейских напали выпившие молодые люди. Фото: vedomosti-ua.com

В городе Дубно Ровенской области 17-летнего местного жителя избили двое мужчин, о чем он немедленно сообщил в полицию. На место происшествия выехали патрульные и по дороге встретили компанию, похожую по описанию на нападавших.

"Во время разговора двое нетрезвых 18-летних местных жителей начали агрессивно себя вести и дергать за одежду сотрудников полиции. На предупреждение инспекторов они разозлились еще больше. Один из них начал наносить телесные повреждения 31-летнему полицейскому, и 27-летняя старший лейтенант сразу по рации вызвала подкрепление", – сообщает патрульная полиция Ровенской области.

В тот момент еще один молодой человек с ножом набросился на полицейскую, которая сумела уклониться от удара. Но это не остановило нападавшего, и он, схватив ее за волосы, начал наносить удары по всему телу.

Через несколько минут прибыл дополнительный экипаж  патрульной полиции. Правоохранители применили наручники и доставили злоумышленников в местный отдел полиции. Открыто досудебное расследование. Максимальное наказание, которое грозит нападающим – до пяти лет лишения свободы.

У обоих полицейских медики диагностировали ушибы тела, закрытую черепно-мозговую травму, кроме того человек получил перелом ноги.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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