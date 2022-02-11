В Ровенской области СБУшники открыли огонь по копателям янтаря – много раненых (видео)

В Ровенской области произошла стычка между сотрудниками СБУ и нелегальными копателями янтаря. На месте началась стрельба. Также не обошлось без пострадавших.
Об этом сообщили в Госбюро расследований.
Что известно
Когда сотрудники СБУ проверяли информацию о незаконной добыче янтаря в районе села Ельне Сарнинского района, на них напала группа гражданских с ножами, топором и бензопилой. Из-за этого правоохранителям пришлось применять оружие.
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Есть пострадавшие
Из-за стрельбы четверо злоумышленников получили ранения ног, а еще одного ранили в предплечье. Всех пострадавших доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.
Накажут ли виновных
По этому факту начали расследование по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса. Виновники могут лишиться свободы от трех до восьми лет.
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