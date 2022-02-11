В Ровенской области СБУшники открыли огонь по копателям янтаря – много раненых (видео)

Правоохранители уже начали расследование, виновники могут лишиться свободы до восьми лет

Сотрудники СБУ проверяли информацию о незаконной добыче янтаря / Коллаж "Сегодня"

В Ровенской области произошла стычка между сотрудниками СБУ и нелегальными копателями янтаря. На месте началась стрельба. Также не обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Госбюро расследований.

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Что известно

Когда сотрудники СБУ проверяли информацию о незаконной добыче янтаря в районе села Ельне Сарнинского района, на них напала группа гражданских с ножами, топором и бензопилой. Из-за этого правоохранителям пришлось применять оружие.

Есть пострадавшие

Из-за стрельбы четверо злоумышленников получили ранения ног, а еще одного ранили в предплечье. Всех пострадавших доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Накажут ли виновных

По этому факту начали расследование по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса. Виновники могут лишиться свободы от трех до восьми лет.

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В Запорожье митинг антивакцинаторов закончился стычками. Полицейский избил участника

В Запорожье противники вакцинации от COVID-19 митинговали под стенами облсовета.

Люди также выступали против "медицинского эксперимента". Они не понимают, зачем вакцинироваться тем, кто имеет антитела к коронавирусу, и почему никто не несет ответственности за последствия, которые могут быть после вакцины.

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В Telegram-канале "Запорожье" опубликовали видео, где полицейский бросает на землю и бьет человека.

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