В Ровенской области в тройном ДТП погибли двое водителей: фото

Фото: ГУНП в Ровенской области

В Здолбунове столкнулись три автомобиля. В жутком ДТП погибли двое водителей, сообщили в пресс-службе полиции в Ровенской области.

Авария произошла вчера, 3 января, около 17:00 на трассе "Городище-Ровно-Староконстантинов". Выяснилось, что 31-летний житель села Гильча 2 – водитель автомобиля "ВАЗ 2110", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и влетел в Renault Trafic. Микроавтобус, за рулем которого находился 58-летний житель села Белашов, отбросило на встречную полосу движения. Там произошло еще одно столкновение – с Honda Civic. Последней машиной управлял 32-летний житель села Здовбица.

Водитель Honda погиб на месте. Водителя микроавтобуса пытались спасти медики, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Водитель ВАЗа не пострадал, и он был трезв. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Кроме того, были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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