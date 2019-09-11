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В Ровенской области в жутком ДТП пострадали три человека

11 сентября, 10:16

Авария произошла на трассе Киев - Чоп

В Ровенской области столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и ГАЗ -3302. В результате ДТП пострадали три человека, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария произошла 10 сентября на трассе Киев – Чоп, в селе Турковичи Дубенского района. Как выяснилось, 25-летний водитель ВАЗ-2109, с загруженным щебнем прицепом, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Из-за этого он выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с ГАЗ -3302.

В результате ДТП пострадали три человека. У водителя легковушки диагностировали рваную рану ноги, ссадины, ушиб грудной клетки, у его 44-летней пассажирки – политравму, перелом ноги и резаные раны лица. Пассажир "ГАЗ" отделался закрытым переломом плеча, но от госпитализации отказался. Водитель фургона не пострадал.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Также мы писали, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП столкновение легковушка фургон пострадавшие Киев - Чоп ровенская область

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