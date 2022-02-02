Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🏅 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь 🚓 ДТП с Трухиным ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Западной Украины

В Ровенской области внезапно умерла школьница: что произошло

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 февраля, 21:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
У девочки осталась сестра-близняшка
Ребенок учился в 4 классе/Коллаж: "Сегодня"
Ребенок учился в 4 классе/Коллаж: "Сегодня"

В Ровенской области внезапно умер ребенок. Девушка училась в 4 классе.

Об этом в Facebook сообщила специалист сектора образования, молодежи и спорта Высоцкого территориального общества Светлана Постоева.

Реклама

Подробности

По словам чиновника, девочка училась в 4 классе Людинского ЗЗСО им. К. Хомич Высоцкого сельского совета. Ее вспоминают, как хорошего, веселого и дружелюбного ребенка.

"Нет слов, чтобы выразить всю тоску и скорбь. Невероятно тяжело пережить такую потерю родителям, потому что самое ужасное в жизни — хоронить своего ребенка", — написала Светлана Постоева в Facebook.

Семья, в которой произошла трагедия, воспитывает еще одного ребенка. Это – сестра-близнец школьницы.

Почему умерла девочка?

В комментариях к публикации о смерти девочки работница Людинского ЗЗСО им. К. Хомич Мария П. написала, что у ребенка внезапно остановилось сердце.

Реклама

Смертность в Украине

Как пишет Википедия, из 100 000 новорожденных украинцев, по статистике, 790 человек умрут в возрасте до одного года. 10 000 украинцев не доживут до 35 лет и 25 000 – до 60 лет. Из этих 100 000 восьмерых погубит туберкулез, двое умрут от последствий ВИЧ, 184 – от онкологических заболеваний, 16 человек погубит алкоголь, 12 разобьются в ДТП, пять человек утонут. Кроме того, 12 человек покончат жизнь самоубийством.

Практически каждый второй мужчина не имеет шансов дожить до 65 лет, а у женщин вероятность дожить до 65 лет равна 77,3 %.

Более 90% смертей в Украине вызвано неинфекционными заболеваниями.

Реклама

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Видео-контент
ТОП публикаций
Наши авторы
Юлия Ляхова Нервы уже на пределе! Что будет с курсом доллара в феврале Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
Богдан Приходько Уже нашли "козла отпущения": как МВД и ГБР футболят дело Трухина после скандала со взяткой Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Анна Ткаченко Отказался от США и сменил имя: пять фактов, которые вы не знали о Борисе Джонсоне Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиумпредложений
ТОП публикаций
Юлия Ткачук

Юлия Ткачук

Team Lead Life Сегодня

 Смотреть все статьи
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Татьяна Очеретяная

Татьяна Очеретяная

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
ТОП публикаций
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Team Lead Спорт Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездята
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Мэр говорит
ТОП публикаций
Анна Пономаренко

Анна Пономаренко

Team Lead Звезды Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Лилиана Григорак

Лилиана Григорак

Редактор Life Сегодня

 Смотреть все статьи
Красная планета
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
В объективе
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Срачи прилетели
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Doodle Сегодня
2 февраля. Евгений Гребинка. Ровно 210 лет назад родился Евгений Гребинка, прозаик, поэт, баснописец, издатель, переводчик, меценат, общественный деятель, автор легендарного романса “Очи черные”.
История дня - за минуту
Пекин, встречай!
До открытия Олимпиады-2022
За медалями
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

37519.73

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2688.57

Litecoin (LTC)

111.44

Ripple (XRP)

0.61

Купить криптовалюту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3695

Евро (€)

31.89

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
32,85
31,85
30,79
19,01
34,09
33,59
33,38
19,48
36,49
33,56
33,13
18,73
37,38
34,25
33,84
19,15
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Коронавирус за месяц

453 935

заболело за месяц в Украине

+128%

Вакцинация
По состоянию на 1 февраля 2022 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
14 672 260
Люди, которые получили минимум одну дозу
15 373 128
Всего введенных доз 30 045 388
Детальнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Опрос КМИС, 20 - 21 января
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураев Мураев
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Подробнее
Опрос КМИС, 20 - 21 января
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Появились новые лидеры
Худеем
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Вакцин-акция
Тысяча Зеленского прилетела?
Куда потратить – инструкция
Германия слила Украину и тайно договаривается с Россией
Почему это миф?
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Комаровский в теме
Почему молодежи с крепким иммунитетом нужна ковид-прививка?
Спроси у доктора
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Семейное селфи
Похожа ли дочь Сергея Притулы на папу?
Больше фото
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы