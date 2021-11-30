В Одесском лицее внезапно умер ребенок. СМИ пишут о самоубийстве

В департаменте образования и науки Одесского горсовета подтвердили факт смерти ребенка на территории лицея

Повесился ребенок на территории лицея / Коллаж "Сегодня"

В Одессе в лицее "Олимпиец" повесился 15-летний мальчик. В сети утверждают, что это случилось из-за буллинга, но в департаменте образования и науки Одесского горсовета сообщили другую информацию.

Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".

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В сети появилась информация, что наложил на себя руки парень из-за обвинений и буллинга.

"Как оказалось, мальчика щемили. Все проблемы, которые происходили, вешали на него. Он всем постоянно доказывал, что он к этим проблемам никак не относится", – идется в сообщении.

Также в сети утверждают, что школьник раньше пытался выпрыгнуть из окна, но его остановили.

15-летний парень повесился в лицее. Фото: Telegram-канала "Одесса INFO"

Что говорят в лицее

В департамента образования и науки Одесского горсовета сайту "Сегодня" сообщили, что ребенок не был жертвой буллинга.

"Я подтверждаю факт смерти ребенка на территории лицея. Как это произошло, было ли это самоубийство или что-то другое – этого сообщить не могу. Не имею права. Что касается того, что, якобы, ребенок был жертвой булллинга – такого не было. Ребенок достаточно крепкий физически и не мог дать себя в обиду. Информацию о буллинге считаю домыслами", – утверждает директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.

В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а в 2016-м этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.

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