В Ровенской области за контрабанду и сбыт фальсифицированных стероидов задержали троих мужчин

Незаконные поставки сильнодействующих веществ из одной из стран Восточной Азии наладил житель Ровно

Фото: СБУ.

В Ровенской области за контрабанду и сбыт фальсифицированных стероидов задержали троих мужчин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/780/8f6/5c77808f684ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/780/8f6/5c77808f684ab.jpg 2019-02-28T08:46:00+02:00 Запад Незаконные поставки сильнодействующих веществ из одной из стран Восточной Азии наладил житель Ровно

В Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группировки, которая специализировалась на контрабанде и сбыте фальсифицированных стероидов. Об этом сообщили в СБУ.

Как выяснилось, незаконные поставки сильнодействующих веществ с содержанием метандиенона из одной из стран Восточной Азии наладил житель Ровно. Из полученного "товара" он производил поддельные анаболические препараты для продажи. Для этого мужчина на территории одного из частных домовладений своего сообщника устроил подпольную лабораторию.











Сообщниками преступника стали двое местных жителей. Мужчины занимались сбытом готовой "продукции". Также была создана разветвленная сеть курьеров в разных регионах страны. Помимо этого, подделку контрабандой переправляли в европейские страны.

Кроме того, во время обысков в домах фигурантов правоохранители нашли фальсифицированные медпрепараты, оборудование для их таблетирования, фасовки и изготовления инъекционной продукции. Общая сумма изъятого составляет более миллиона гривен.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 201 и ч. 3 ст. 321 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконным действиям", – рассказали в СБУ.

Напомним, не так давно в запорожском аэропорту задержали перевозчика контрабандных анаболических стероидов.

Кроме того, недавно в аэропорту "Борисполь" в ходе проверки багажа, ехавшего из Варшавы транзитом в Тель-Авив, нашли 5,4 кг кокаина.

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