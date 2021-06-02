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В Ровно чиновники устроили драку на сессии облсовета – видео

2 июня, 16:01

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В облсовете никак не могли договориться о выплатах зарплаты медикам – как произошла потасовка

В Ровно на сессии областного совета произошла массовая драка. Потасовка началась когда чиновники обсуждали зарплаты медиков и сокращение ставок.

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Об этом сообщает "Час дій".

На видео видно, что люди подошли к трибуне и пытались друг друга перекричать. Во время конфликта началась потасовка, после этого в зале объявили перерыв.

"Главный месседж – людям надо зарплаты выплатить. Областные избранники настаивают на том, чтобы департамент (здравоохранения и защиты, - Ред.) расформировали и снова образовали два управления – гражданской защиты населения и здравоохранения. Мол, тогда денег дадут", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее под Харьковом депутат устроил шоу на сессии горсовета, перекрикивая с громкоговорителем других чиновников.

Кроме того, в Киевской области коллега ударил в голову депутатку за съемку драки.

Также смотрите самые яркие драки депутатов 8-го созыва Совета:

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