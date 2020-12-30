В Ровно горел торговый центр: спасатели эвакуировали 53 человека (фото и видео)

В Ровно произошел пожар в ТРЦ "Арена" на улице Киевской. Спасатели эвакуировали 53 человека, из них 30 детей.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Согласно опубликованным данным, возгорание началось в обед в подвале торгового центра, там горели деревянные поддоны. На место выехали четыре бригады спасателей.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

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Огонь удалось потушить всего за 30 минут, пока причина пожара неизвестна.

Напомним, ранее в Кировоградской области огонь уничтожил жилье многодетной семьи. В пожаре пострадали трое детей: шестилетний мальчик и девочки – 8 и 10 лет, а также их мама.

Кроме того, в Хмельницком загорелась четырехэтажное здание торгового центра. От дыма и огня спасались кто как мог. Пожарные ставили лестницы, чтобы эвакуировать погорельцев.

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