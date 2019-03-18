В Ровно молодая мать зарезала ребенка
По предварительной информации, женщина состоит на психиатрическом учете
В Ровно 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба областного управления полиции.
Отмечается, что сообщение о происшествии поступило примерно в 17.00 от врачей скорой помощи.
Правоохранители выяснили, что смерть ребенка наступила в результате ножевого ранения шеи, которое мать нанесла ребенку.
По предварительной информации, женщина состоит на психиатрическом учете. Она приехала в Ровно из Запорожья на учебу. После окончания ВУЗа жила в квартире 26-летнего гражданского мужа и его матери.
Ранее в Киеве нашли тело новорожденного ребенка в пакете. Полиция разыскивает мать девочки.
Кроме того, в Запорожье в мусорном баке во дворе многоэтажного дома по ул.Новгородской, 22, было найдено тело новорожденного ребенка.
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