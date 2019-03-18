В Ровно молодая мать зарезала ребенка

По предварительной информации, женщина состоит на психиатрическом учете

Фото: Нацполиция

В Ровно молодая мать зарезала ребенка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ee7/643/5c8ee7643dd27.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ee7/643/5c8ee7643dd27.jpg 2019-03-18T02:25:00+02:00 Запад По предварительной информации, женщина состоит на психиатрическом учете

В Ровно 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба областного управления полиции.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило примерно в 17.00 от врачей скорой помощи.

Правоохранители выяснили, что смерть ребенка наступила в результате ножевого ранения шеи, которое мать нанесла ребенку.

По предварительной информации, женщина состоит на психиатрическом учете. Она приехала в Ровно из Запорожья на учебу. После окончания ВУЗа жила в квартире 26-летнего гражданского мужа и его матери.

Ранее в Киеве нашли тело новорожденного ребенка в пакете. Полиция разыскивает мать девочки.

Кроме того, в Запорожье в мусорном баке во дворе многоэтажного дома по ул.Новгородской, 22, было найдено тело новорожденного ребенка.

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