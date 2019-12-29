В Ровно мужчину будут судить за серию изнасилований: ему грозит до 10 лет лишения свободы

В Ровно задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в трех изнасилованиях и как минимум трех попытках совершить преступление. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.
"Ровенские полицейские собрали достаточно улик для доказательства вины 30-летнего жителя областного центра в совершении серии изнасилований. Вчера, 28-го декабря, уголовное производство направили в суд", – говорится в сообщении.
Уточняется, что сообщения об изнасиловании поступали еще с 2013 года.
"Жертвами преступлений стали женщины молодого возраста, двум из которых на момент совершения исполнилось 18 лет. Насильственные действия злоумышленник совершал преимущественно в зимний период времени", – подчеркивается в сообщении.
Уже известно, что суд удовлетворил меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Напомним, недавно Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.
Отметим, что этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.
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