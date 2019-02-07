В Ровно патрульный сделал предложение девушке во время присяги

Для избранницы полицейского такой поступок стал неожиданностью

В Ровно патрульный сделал предложение девушке во время присяги 2019-02-07T15:00:00+02:00 Запад Для избранницы полицейского такой поступок стал неожиданностью

В Ровно новобранец патрульной полиции на присяге сделал предложение руки и сердца своей девушке.

Прямо на посвящении рядовой Роман Кравчук вдруг стал на колено и сделал предложение любимой. Для возлюбленной новоиспеченного полицейского Светланы это стало неожиданностью, но девушка дала согласие.

"Хотел, чтобы было хорошо, чтобы увидели коллеги. Хотел, чтобы было приятно девушке", – рассказал журналистам "Сегодня" Роман.

Ранее мы писали о том, как похищение девушек на Оболони оказалось "оригинальным" предложением выйти замуж. Также мы рассказывали о том, как итальянский боксер Кармине Томмазоне сделал предложение руки и сердца девушке после того, как потерпел поражение от мексиканца Оскара Вальдеса в титульном бою в США.

Кроме того, не так давно в "Борисполе" запустили новую услугу "Свадьба в аэропорту". Здесь уверены: идея понравится тем, кто раздумывает над неординарным сценарием праздника.

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