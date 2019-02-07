Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,72
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

В Ровно патрульный сделал предложение девушке во время присяги

Сегодня, 15:00

Для избранницы полицейского такой поступок стал неожиданностью

В Ровно патрульный сделал предложение девушке во время присяги Запад Для избранницы полицейского такой поступок стал неожиданностью

В Ровно новобранец патрульной полиции на присяге сделал предложение руки и сердца своей девушке.

Прямо на посвящении рядовой Роман Кравчук вдруг стал на колено и сделал предложение любимой. Для возлюбленной новоиспеченного полицейского Светланы это стало неожиданностью, но девушка дала согласие.

"Хотел, чтобы было хорошо, чтобы увидели коллеги. Хотел, чтобы было приятно девушке", – рассказал журналистам "Сегодня" Роман.

Ранее мы писали о том, как похищение девушек на Оболони оказалось "оригинальным" предложением выйти замуж. Также мы рассказывали о том, как итальянский боксер Кармине Томмазоне сделал предложение руки и сердца девушке после того, как потерпел поражение от мексиканца Оскара Вальдеса в титульном бою в США. 

Кроме того, не так давно в "Борисполе" запустили новую услугу "Свадьба в аэропорту". Здесь уверены: идея понравится тем, кто раздумывает над неординарным сценарием праздника.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ровно, полицейский, присяга, предложение

Вы сейчас просматриваете новость " В Ровно патрульный сделал предложение девушке во время присяги". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боксер сделал предложение своей девушке сразу после того, как побывал в нокауте

3 февраля, 10:10

Трогательное событие произошло в андеркарте реванша Сергей Ковалев - Элейдер Альварес

Лунатик предложил девушке выйти замуж и проснулся

17 января, 09:30

Мужчина ничего не помнил и был потрясен

"Это была школьная линейка": Владимир Зеленский рассказал о знакомстве с женой

25 декабря 2018, 09:00

Шоумен признался, что до свадьбы встречался с возлюбленной семь лет

Парень подсунул своей возлюбленной выдр, а затем позвал замуж

22 ноября 2018, 13:09

Британец сделал предложение своей девушке в Сингапуре

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Сегодня, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украинцам начали урезать субсидии

Вчера, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

5 февраля, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

5 февраля, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной