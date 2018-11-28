В Ровно появился первый в Украине "живой" мурал

Сегодня, 16:06

Площадь рисунка составляет 350 квадратных метров


В Ровно появился первый в Украине живой мурал с технологией дополненной реальности. Им украсили стену многоэтажки. Как рисунок "оживает" – видели журналисты "Сегодня".

Это второй большой мурал в Ровно: площадь рисунка составляет 350 квадратных метров. Назвали работу луцких авторов "Летающий город". Для того, чтобы рисунок двигался, на телефон необходимо скачать специальную программу. Включив ее, нужно навести камеру на рисунок – и в смартфоне он оживает.

В основе идеи – индийская легенда о летающих слонах. Для художников она стала символом современных технологий и урбанистики. Такой "живой" мурал в Украине – первый: на него с Украинского культурного фонда выделили более 400 тысяч гривен.

Примечательно, что мурал рисовали устойчивыми атмосферными красками. Рисунок может выдержать любую погоду и будет долго привлекать туристов.

Ранее мы писали, что в Александровском районе Запорожья появился новый мурал, создателем которого стал художник Валерий Дзыгало. Картина с изображением огромных механических часов появилась на фасаде здания по улице Сергея Серикова,30 (бывшая Комсомольская).

Также мы сообщали, что на "Скандинавской гимназии" в Киеве появился мурал от исландских художников "KROT and KRASS" из Исландии. На стенах гимназии авторы изобразили горы скандинавских стран, а также зашифрованные заглавные буквы исландского алфавита.
рисунок, ровно, мурал

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