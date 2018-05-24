В Ровно произошла драка между горожанином и дорожным рабочим

В Ровенской области замечание о плохой работе дорожного рабочего закончилось дракой, в ходе которой был вдребезги разбит телефон, а горожанин получил удар лопатой. Конфликт произошел в прямом эфире – парень транслировал видео в соцсеть в прямом эфире.

Столкновение произошло недалеко от Ровно, где латали ямы: горожанин остановился, чтобы снять на телефон некачественный ремонт – ему показалось странным, что новый асфальт плывет под колесами во время движения, и водитель даже расковырял покрытие.

Именно это и возмутило руководителя бригады дорожных работ – тот накинулся на мужчину с лопатой наперевес.

"Вот телефон, вот есть даже вмятины от лопаты, и вот больше всего", – рассказал пострадавший.

На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь – парню диагностировали легкие телесные повреждения.

"Он снизу бьет лопатой. Потом второй раз замахивается, и это есть на видео. Я начал пригибаться, чтобы поднять телефон. Он цепляет ручкой лопаты сюда, и металлическая часть попадает мне в ногу. Потом еще, уже телефон не работал и видео нет, но еще раз телефон лопатой ударил", – рассказал пострадавший Руслан Ткач.

Помощь понадобилась и нападавшему – у бригадира внезапно подскочило давление.

"Я руки не протягивал. А что делать, я с руки мобилку сунул и выбил, она выпала. Я больше его не трогал. На видео четко видно, что били. Я его не бил вообще", – заявил он.

В облавтодоре считают, что конфликт произошел из-за личной неприязни, ведь водители не раз останавливали работу бригады, вину подчиненного отрицают, считая его пострадавшим.

"Они его окружили, ударили несколько раз. Должен был снять побои и написал заявление об избиении", – заявили в руководстве.

Кто был неправ и кому придется отвечать – будут решать полицейские. Следователи сейчас изучают доказательства, в том числе и видео.

Напомним, в 2015 году разъяренные люди перекрывали трассу Николаев – Кривой Рог.

Также мы писали о данных правительства, согласно которым украинские дороги находятся в катастрофически изношенном состоянии. Объемы ремонта трасс 26 лет не позволяли восстанавливать дорожное полотно до его разрушения.

Однако с 2018 года дорожная отрасль начнет работать по-другому. В стране создадут Дорожный фонд, который будет наполняться за счет акцизов с топлива. А "Укравтодор" не будет отвечать за всю сеть дорог. Большую их часть передадут местным органам власти.