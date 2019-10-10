В Ровно разыскивают 12-летнюю роженицу, оставившую ребенка в больнице

Иллюстрация / Фото: fdu.org.ua

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В Ровно ищут 12-летнюю роженицу, которая бросила ребенка. В родильный дом ее доставила скорая прямо с мусорного полигона, где в своем таборе живут ромы.

Родные навещали мальчика с мамой, и уверяли, что ребенка не бросят. Однако, как только 12-летнюю роженицу выписали, она исчезла.

Новорожденного сына мама назвала Тибором. Младенца недавно перевели из реанимации. Ребенок хорошо развивается, рассказали "Сегодня" врачи.

"Мальчик набирает вес. Он хорошо дышит, питается, требует внимания. Ребенок имеет врожденный порок развития. И, в силу этого, мы не можем выписать ребенка с мамой домой", – объяснила заведующая Ровенским отделением перинатального центра Марина Приходько.

Младенцу оформили все документы, но молодой маме, которую уже выписали, ребенка не отдали – Тибору нужна пластическая операция на лице. Он родился с врожденным дефектом– "заячьей" губой.

"В определенном возрасте ребенку сделают коррекцию порока, он будет абсолютно адекватен и здоров", – заверила заместитель главного врача Ровенского перинатального центра Галина Ковалева.

После выписки мать исчезла. Социальные службы и полиция не смогли найти роженицу. Запросы коллегам в Закарпатскую область, откуда приехала беременная с семьей, тоже результата не дали.

"Не удалось службам по делам детей и сельсовету найти этих бабушку и маму, или других родственников. Поэтому 7 октября был составлен акт о том, что ребенок брошен в роддоме", – говорит начальник ровенской службы по делам несовершеннолетних Андрей Мищеня.

"Сегодня" знают, где искать 12-летнюю маму. Это – поселение ромов недалеко от свалки. По крайней мере, именно здесь до родов она жила. Отправляемся в лагерь. Здесь – людно. У домов из отходов играют дети. Взрослые тем временем сортируют мусор – так зарабатывают.

В ромском лагере живет немало семей с малолетними детьми. Однако 12-летняя роженица со своим мужем покинули полигон и вернулись на Закарпатье. Журналисты пытались выяснить, куда отправилась роженица.

"Говорили, что заберут их. Теперь не знаем, потому что пошли домой. Куда уехали? Домой, в Мукачево", – рассказала жительница лагеря ромов Линка Вароди.

Отец новорожденного – 20-летний житель этого же лагеря. Родителей Тибора называют супругами, но отношения они официально не оформили. В полиции расследуют дело о половых отношениях с несовершеннолетней. Материалы передали на рассмотрение следователям, а малыша уже через неделю передадут на воспитание в спецучреждение. Впрочем, если мать передумает, она сможет вернуть ребенка.

Ранее в Польше 11-летняя девочка из Украины родила ребенка – это произошло в городе Гданьск, на севере страны. Как стало известно, ребенок пожаловался матери на плохое самочувствие и на приеме у врача оказалось, что девочка находится на поздней стадии беременности.

Между тем в Ровенской области многодетная мать Людмила Ковалевич из села Познань Рокитновского района родила восемнадцатого ребенка. Девочка хорошо себя чувствует, мама тоже.

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