В Ровно судили отставного военного, завербованного спецслужбами РФ
Мужчина за деньги согласился собирать и передавать информацию о дислокации украинских частей в зоне АТО
Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ
Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ
Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ
Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ
В Ровно к 14 годам лишения свободы приговорен бывший украинский военный за сотрудничество с российскими спецслужбами.
"Майор ВСУ в запасе после освобождения уехал на постоянное место жительства в Москву. В России он был завербован представителем ГУ ГШ Вооруженных сил РФ, с которым был знаком во времена совместного обучения в военном вузе. По заданию своего "куратора" он вернулся в Украину для сбора сведений о частях и подразделениях ВСУ в районе проведения антитеррористической операции", – сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы зафиксировали, что агент вышел с предложением о "сотрудничестве" на старшего офицера одного из оперативных командований ВСУ и предложил ему за деньги передавать информацию. После "встречи" украинский военный сразу обратился в СБУ и к собственному руководству с информацией о попытке вербовки.
В рамках уголовного производства стало известно, что агент организовал общение украинского офицера с представителем российской военной разведки через электронную почту.
В октябре 2016 сотрудники военной контрразведки задержали злоумышленника в Ровно, во время получения "документов", в которых, по его убеждению, содержалась секретная информация военного характера. По замыслу куратора, российские спецслужбы должны были получить материалы о мобилизационном развертывании в районе проведения АТО и подразделениях украинской армии, которые дислоцировались возле Мариуполя.
На днях Корецкий районный суд Ровенской области признал задержанного виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") УКУ.
Напомним, недавно в Одессе поймали агента ФСБ.
Как сообщалось ранее, сотрудники СБУ задержали во Львове две группы провокаторов. Также мы писали, что во Львове задержали пророссийских провокаторов
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