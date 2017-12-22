В Ровно судили отставного военного, завербованного спецслужбами РФ

Мужчина за деньги согласился собирать и передавать информацию о дислокации украинских частей в зоне АТО

В Ровно к 14 годам лишения свободы приговорен бывший украинский военный за сотрудничество с российскими спецслужбами.

"Майор ВСУ в запасе после освобождения уехал на постоянное место жительства в Москву. В России он был завербован представителем ГУ ГШ Вооруженных сил РФ, с которым был знаком во времена совместного обучения в военном вузе. По заданию своего "куратора" он вернулся в Украину для сбора сведений о частях и подразделениях ВСУ в районе проведения антитеррористической операции", – сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы зафиксировали, что агент вышел с предложением о "сотрудничестве" на старшего офицера одного из оперативных командований ВСУ и предложил ему за деньги передавать информацию. После "встречи" украинский военный сразу обратился в СБУ и к собственному руководству с информацией о попытке вербовки.

В рамках уголовного производства стало известно, что агент организовал общение украинского офицера с представителем российской военной разведки через электронную почту.

В октябре 2016 сотрудники военной контрразведки задержали злоумышленника в Ровно, во время получения "документов", в которых, по его убеждению, содержалась секретная информация военного характера. По замыслу куратора, российские спецслужбы должны были получить материалы о мобилизационном развертывании в районе проведения АТО и подразделениях украинской армии, которые дислоцировались возле Мариуполя.

На днях Корецкий районный суд Ровенской области признал задержанного виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") УКУ.

Напомним, недавно в Одессе поймали агента ФСБ.

Как сообщалось ранее, сотрудники СБУ задержали во Львове две группы провокаторов. Также мы писали, что во Львове задержали пророссийских провокаторов



