В Ровно жителям многоэтажки приписали полумилионный долг за использование лифтов

Из-за долга перед лифтовикам людям грозит штраф в два с половиной миллиона гривен

В Ровно жителям нескольких многоэтажек приписали полумилионный долг за использование лифтов. Полмиллиона долга за обслуживание лифтов оставил после себя ликвидированный ЖЭК. А обслуживающая компания, которая его заменила, стала рассказывать потребителям о значительных штрафах.

Лифты не ремонтируют из-за долгов жилищно-коммунального предприятия, которые на момент его ликвидации превысили полмиллиона. Но сумма может быть еще больше – из-за штрафов. Из-за долга перед лифтовикам людям грозит штраф в два с половиной миллиона гривен. В управляющей компании уверены, коммунальщики специально загоняли предприятие в долги и намеренно прописали в договоре с лифтовиками штрафные санкции за долги.

"10 месяцев никто вообще не платил. Опять вопрос: чем больше долг, тем больше сумма штрафа. Это ли не сговор некоторых должностных лиц, которые на этом хотели сыграть", – говорит Николай Николайчук, руководитель управляющей компанией.

На незаконность сделки о штрафах управляющая компания пожаловалась в полицию, которая теперь ведет проверку. А вот предприятие, обслуживающее лифты, договоренности о штрафах называет "гарантией своевременных расчетов". Тем более, что ЖЭК последний год вообще не платил за услуги. Но требовать, чтобы долг оплатили жители, лифтовики не хотят.

"То, что будут платить люди – неправда. У нас отношения с "Ровно-Дом-сервисом". Люди платят исправно. Плюс господин Николайчук получает возмещение за субсидии, а это очень большие суммы, куда они их девают, спросите у них", – говорит Андрей Един, руководитель компании по обслуживанию лифтов.

Решить спор, не перекладывая долги на плечи жильцов, можно, уверены в горсовете. Тем более, что управляющая компания стала полной правопреемницей расформированного ЖЭКа.

Пока в доме не работают два лифта, но гарантий, что и остальные завтра не станут, жители не имеют. Только надеются, что в управляющей компании найдут другой способ погасить долг, более действенный, чем запугивание жителей.

Напомним, в Ивано-Франковске предложили решение проблемы опасных и аварийных лифтов.

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