В Тернополе кошка спасла ребенка, сообщает "Ранок з Україною ".

Ночью десятилетняя девочка начала задыхаться от приступа аллергии. Все спали, но пушистая спасительница побежала к хозяйке – матери ребенка, и начала царапать ее, чтобы разбудить. Если бы не кошка Байка, неизвестно, чем бы все закончилось. Сейчас девочка уже чувствует себя хорошо. А вся семья теперь радуется и благодарит пушистую спасительницу.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Британии 19-летний кот вышел погулять, потерялся и нашелся только через семь лет. Хозяева животного Джуд и Джон Кинлох из британского острова Шеппи утверждают, что питомец пропал, когда они собирались переезжать. Однако семейство надеялось, что их любимчик рано или поздно вернется, ведь на нем был брелок, где указано его имя и номер телефона владельцев. Так и случилось: спустя семь лет животное заметили на улице города Джиллингем в графстве Кент. Кот был истощен, его шерсть поблекла, а тело покрывали раны.

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Нашедшая пропажу женщина связалась с благотворительной организацией, которая занимается поиском потерявшихся животных. Волонтеры обнаружили у Тэбса брелок и сразу же позвонили по указанному номеру. Поначалу Джуд сочла, что ее разыгрывают, но, услышав имя питомца, поверила, что кот вернулся. Хозяева были счастливы снова увидеть любимца, а Джон даже расплакался от радости, будто встретил своего лучшего друга.

Также мы писали о том, какую опасность для человека могут представлять бездомные коты.

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