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В Тернополе на взятке погорел чиновник: подробности

3 декабря, 11:13

Мужчину поймали с поличным

Фото: ГУНП в Тернопольской области

Фото: ГУНП в Тернопольской области

В Тернополе на взятке поймали руководителя одного из отделов Тернопольской районной государственной администрации.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, чиновник требовал от мужчины 4200 долларов США. За эти деньги госслужащий обещал утвердить строительные паспорта застройки земельного участка и декларации о начале выполнения строительных работ.

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Чиновника задержали с поличным – во время получения части взятки. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

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Ранее мы сообщали о том, что следователя одного из райотделов Нацполиции задержали в Киеве – он требовал три тысячи долларов от подозреваемого, обещая не арестовывать его имущество, как того предусматривало наказание. Поймали взяточника именно в тот момент, когда он брал деньги – 2000 долларов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Украине выросло количество взяток. Несмотря на реформы, взяточников в своих рядах выявляют все силовые ведомства.

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