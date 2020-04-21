Ссора и сломанные ребра: в Тернополе подросток жестоко избил пенсионера

В Тернополе подросток избил пожилого мужчину, в то время как его друзья снимали происходящее на телефоны.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, 65-летний мужчина пострадал от рук 15-летнего парня – у пенсионера были сломаны ребра.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Лепкого, когда трое подростков сидели на спортивной площадке и что-то кричали проходящему мимо пенсионеру.

Когда пожилой человек подошел, между ним и одним из парней началась словесная перепалка. В какой-то момент один из них повалил мужчину на землю и несколько раз ударил его в область туловища и лица. После этого ребята сбежали.

Пострадавший смог описать своего обидчика – полиция разыскала парня, который сознался в избиении, а его товарищи отдали видео, которое снимали на свои мобильные телефоны.

Напомним, ранее в Одессе 12-летний подросток угнал Nissan, чтобы "покататься". Владелец автомобиля оставил ключи в замке зажигания иномарки и забыл ее закрыть.

Кроме того, мы писали, как полиция задержала автоугонщиков в Одесской области. Нарушителей отследили по мобильному телефону владелецы, который она оставила в машине.

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