Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,43
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Ссора и сломанные ребра: в Тернополе подросток жестоко избил пенсионера

21 апреля, 18:15

Руслан Ровик

Друзья агрессивного подростка снимали избиение пенсионера на камеру

В Тернополе подросток избил пожилого мужчину, в то время как его друзья снимали происходящее на телефоны.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, 65-летний мужчина пострадал от рук 15-летнего парня – у пенсионера были сломаны ребра.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Лепкого, когда трое подростков сидели на спортивной площадке и что-то кричали проходящему мимо пенсионеру.

Когда пожилой человек подошел, между ним и одним из парней началась словесная перепалка. В какой-то момент один из них повалил мужчину на землю и несколько раз ударил его в область туловища и лица. После этого ребята сбежали.

Пострадавший смог описать своего обидчика – полиция разыскала парня, который сознался в избиении, а его товарищи отдали видео, которое снимали на свои мобильные телефоны.

Напомним, ранее в Одессе 12-летний подросток угнал Nissan, чтобы "покататься". Владелец автомобиля оставил ключи в замке зажигания иномарки и забыл ее закрыть.

Кроме того, мы писали, как полиция задержала автоугонщиков в Одесской области. Нарушителей отследили по мобильному телефону владелецы, который она оставила в машине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
пенсионеры Тернополь подросток избил

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 21 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 21 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 21 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 21 апреля и все подробности из регионовУкраина
Контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему
Контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему "помогал" пограничник (фото, видео)Запад
Коронавирус стал более коварным: врачи из Черновцов рассказали о новых симптомах
Коронавирус стал более коварным: врачи из Черновцов рассказали о новых симптомахУкраина
Село на Буковине стало эпицентром COVID-19: вирус там ведет себя необычно
Село на Буковине стало эпицентром COVID-19: вирус там ведет себя необычноЗапад
На Закарпатье рэкетиры обстреляли пассажирский автобус (фото)
На Закарпатье рэкетиры обстреляли пассажирский автобус (фото)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...