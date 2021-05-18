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В Тернополе ребенок захлебнулся в бассейне. Его сердце уже не билось, но спасла случайность (видео)

18 мая, 17:05

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ребенок захлебнулся водой в аквапарке, после чего у него остановилось сердцебиение и дыхание – подробности спасения

В Тернополе детский анестезиолог с коллегой, которые случайно оказался в аквапарке, спасли от смерти 3-летнюю девочку, которая захлебнулась. Малышка несколько минут не дышала, а ее сердце не билось.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Михаил Яремишин, маленькая Полина гуляла в аквапарке с мамой. Пока женщина отвлеклась, ее дочь перешла с детской зоны к бассейну для подростков.

Спасатель аквапарка и очевидцы заметили девочку, когда ее накрыла вода. Полину достали, когда она уже посинела.

Видео: Сегодня

На помощь пришел областной детский анестезиолог Юрий Голинка с коллегой – заведующим отделением анестезиологии и интенсивной терапии Сергеем Цисарским, которые случайно оказались поблизости, и сразу же начали проводить реанимационные мероприятия.

На глазах у десятков людей двое врачей вернули трехлетнюю девочку с того света. Когда примчалась скорая, Полина уже дышала и даже была в сознании. Ребенка отвезли в больницу.

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Общаться с журналистами мама не захотела. Врачи говорят, женщина была в состоянии шока, не останавливаясь их благодарила и плакала.

Ранее мы сообщали, что в Одессе патрульные спасли малыша, запертого в пустой квартире.

Также напомним, в Гидропарке 12-летний ребенок провалился под лед. На помощь ребенку бросился 33-летний мужчина.

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