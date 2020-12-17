В Тернопольской области бешеный кот покусал пенсионерку: несколько сел закрыли на карантин

В Тернопольской области кот с бешенством напал на пенсионерку. К счастью, женщине вовремя оказали медицинскую помощь. Из-за этого случая несколько сел закрыли на карантин.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Как выяснил журналист Михаил Яремишин, инцидент случился в Белозирке. Пострадавшая Катерина живет сама и во двор практически не выходит. Кота в дом женщина впускала через окно. Но однажды Рыжик набросился на хозяйку прямо на подоконнике. Он укусил ее за руку и сильно поцарапал.

Видео: Сегодня

Вскоре 80-летней женщине стало плохо. Пока пенсионерку везли в больницу, кота закрыли в сарае. И вскоре он сдох. Результаты экспертизы подтвердили у кота бешенство.

Районные чиновники экстренно созвали комиссию. Решили ввести карантин в нескольких селах, чтобы остановить распространение бешенства.

"Комиссия обяжет провести переучет поголовья, проанализировать, что есть в домашнем хозяйстве. Ветеринарной больнице поручено провести вакцинацию", – сказала замглавы Лановецкой РГА Татьяна Важельська.

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Местные не против таких жестких мер, потому что вспомнили, как два года назад от бешенства умер охотник.

Напомним, в Одесской области бешеный шакал напал на человека.

Кроме того, этим летом в элитном микрорайоне Киева ввели карантин из-за бешенства.

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