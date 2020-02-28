В Одесской области бешеный шакал напал на человека

В Одесской области на жителя села Базарьянка Татарбунарского района напал бешеный шакал.

Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат Александр Ткаченко.

"Вопиющий случай нападения бешеного шакала на человека ... не должен остаться без соответствующего реагирования Министерства энергетики и защиты окружающей среды", – подчеркнул народный избранник.

По словам Ткаченко, инцидент стал следствием "недальновидности руководства Национального природного парка "Тузловские лиманы".

"На протяжении нескольких лет жителям сел, которым повезло находиться рядом с неопределенными границами Национального парка, умоляли руководителей государственного учреждения позволить провести санитарный отстрел шакалов, которые стали реальной угрозой для жизни и здоровья людей и домашних животных", - заявил он.

Депутат добавил, что "шакалы средь белого дня спокойно разгуливают по улицам, а по ночам не дают спать своим воем".

Народный избранник отметил, что "ситуация приобрела угрожающий характер и требует немедленного реагирования".

Напомним, недавно мы сообщали о том, что на Прикарпатье участились случаи нападения дворовых собак на людей. При этом в случае заболевания бешенством медики помочь не смогут – вакцины от вируса в больницах попросту нет, найти препараты можно только в некоторых аптеках, но и там они стоят немалых денег.

Ранее мы писали о рекомендациях о том, как уберечься от бешенства, если укусило больное животное. Бешенство – смертельная инфекция, передающаяся человеку при укусе зараженных животных, причем в 99% случаев источник заражения – собаки.

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