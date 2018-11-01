В Тернопольской области десять часов тушили мощный пожар

Ночью горела зерносушилка с кукурузой на площади более 300 квадратных метров

В ночь на 1 ноября в 3:27 к спасателям поступило сообщение о пожаре зерносушилки с кукурузой, которая возникла в городе Борщев, на территории местного сельскохозяйственного предприятия.

"На момент прибытия пожарных пламя распространилось на площади около 300 м.кв. На тушение пожара по повышенному номеру вызова были привлечены 6 единиц техники и 18 человек личного состава", – сообщают в ГСЧС.

Ликвидация пожара продолжалась почти десять часов – до 13:30. Пожарные погасили кровлю сушилки и один из 14 отсеков зерносушилки, в котором хранилось 30 тонн кукурузы в початках.

Погибших и травмированных в результате пожара не обнаружено. Во время тушения спасено здание зерносушилки и ориентировочно 250 тонн кукурузы.

Напомним, недавно возле Львова тушили мощный пожар на СТО. В результате полностью сгорели автобус, иномарка, а также помещение общей площадью около 90 квадратов.

Ранее во Львове горело недействующее помещение предприятия "Львовский инструментальный завод", что на улице Замарстыновской.

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