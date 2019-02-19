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В Тернопольской области мужчина во время ссоры с женой устроил поножовщину

Сегодня, 14:29

Мужчина нанес себе и жене два десятка ножевых ранений

Фото: Нацполиция
В Тернопольской области мужчина во время ссоры с женой устроил поножовщину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bf2/ab1/5c6bf2ab170e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bf2/ab1/5c6bf2ab170e0.jpg Запад Мужчина нанес себе и жене два десятка ножевых ранений

В Тернопольской области между супругами произошла ссора, которая закончилась резней, пишут в Нацполиции.

На линию "102" и в "скорую" позвонили родственники потерпевшей. По их словам, мужчина из-за ревности бил жену не впервые.

"По словам Андрея Свинарчука, начальника Борщевского отделения полиции, после последних побоев 24-летняя потерпевшая попала в больницу, а в отношении нападавшего правоохранители начали уголовное производство. Однако привлечь к ответственности дебошира не удалось, поскольку он уехал на заработки в другое государство", – говорится в сообщении.

Как только мужчина вернулся домой, сразу пошел разбираться к жене, которая с тремя детьми переехала от него к родителям. Женщина отказалась разговаривать с мужем, поэтому он приложил к горлу предмет, похожий на нож, и увел ее в неизвестном направлении. Отцу женщины стало плохо от увиденного и ему вызвали "скорую", параллельно позвонив в полицию.

Приехавшие правоохранители услышали женские крики, а когда подошли, увидели потерпевшую с ножевыми ранениями. Мужчина несколько раз ударил ножом в область живота и себя, но когда копы приблизились, он начал отбивался. Обоих супругов доставили в реанимацию.

По предварительным данным, во время ссоры мужчина нанес около двадцати ударов жене в живот, грудную клетку, предплечья и в селезенку. Примерно столько же раз он успел ударить и себя.

Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 121 часть 1 УК ("Умышленное тяжкое телесное повреждение").

Напомним, в Одессе полиция разоблачила женщину, которая нанесла тяжкие телесные повреждения иностранцу-сожителю. Одесситка призналась, что схватилась за нож из ревности мужчины к девушкам, которых он "лайкал" в одной из социальных сетей.

Такжев Запорожье женщина во время застолья несколько раз ударила ножом своего сожителя.  

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Тег ножевые ранения, супруги, резня, тернопольская область , Борщев

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