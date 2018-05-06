В Тернопольской области острая арматура проткнула ребенку лицо

Вчера, 17:42

Пострадавшего доставилои в больницу и прооперировали


На месте происшествия. Фото: Facebook

На месте происшествия. Фото: Facebook

На месте происшествия. Фото: Facebook

На месте происшествия. Фото: Facebook

В городе Кременец Тернопольской области  7-летний мальчик, катаясь на велосипеде, упал на металлическую ограду и травмировался. Металлическая арматура проткнула пострадавшему лицо. ЧП произошло 5 мая в 20.45. Об єтом сообщают в ГСЧС а также пользователи Facebook.

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"Спасатели за считанные минуты прибыли по вызову и с помощью гидроинструмента обрезали часть ограждения. Затем, в больнице, медики обезболили рану, а спасатели удалили остатки арматуры", – добавляют в  ГСЧС.

Для оказания дальнейшей помощи мальчика доставили в областную детскую больницу. Ребенка прооперировали. Теперь жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Напомним, недавно в городе Коломыя Ивано-Франковской области на детской площадке из-за удара качели возле городского озера погибла 16-летняя жительница с. Верхний Березов Косовского района.

А в одном из поселков Хмельницкой области 2-летний мальчик выстрелил себе в глаз из травматического пистолета.

Ранее во Львове водолазы обнаружили тело мальчика, провалившегося под лед  на небольшом озере на территории бывшего домостроительного комбината.
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Источник:

"Сегодня"

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