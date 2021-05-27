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В Тернопольской области перепутали покойниц: как это произошло (видео)

27 мая, 18:34

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Тернопольской области умершую пожилую женщину пришлось хоронить дважды – ее перепутали с другой покойницей

В Тернопольской области в морге перепутали покойниц – вместо своей 90-летней бабушки семья похоронила чужую 52-летнюю женщину. В морге объяснили, что это произошло из-за коронавируса: обе женщины были в черных пакетах.

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Новости "Сегодня" узнали подробности.

Видео: Сегодня

52-летняя Надежда Двирник умерла несколько дней назад от гангрены. А дочери Оксане выдали тело бабушки, умершей от коронавируса. Подмену обнаружила случайно, когда в морге открыла черный пакет с телом. После этого сразу вызвала полицию.

В итоге женщину хоронили дважды за один день. Как оказалось, семья 94-летней Василисы Доценко ошибочно забрала из морга другой закрытый гроб. Когда родственники узнали о подмене – провели эксгумацию тела за свой счет.

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В областной патологоанатомической службе объяснили, что в моргах катастрофическая нехватка работников. В селе, где перепутали пациенток, нет даже врача и санитара. А еще похороны умершей от коронавируса бабушки провели в спешке с ее дальними родственниками. Они и наняли людей, которые перепутали покойниц.

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История с перепутанными телами смутила местных жителей и теперь они хотят проверить – своих ли родственников похоронили. Ведь от коронавируса здесь умерли десятки людей, и всех забирали в целлофановых мешках и хоронили не распаковывая.

Напомним, подобный случай произошел в Харьковской области – там также перепутали тела умерших.

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