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В Тернопольской области умерла пенсионерка: подозревают коронавирус

30 марта, 14:20

Руслан Ровик

Причиной смерти 68-летней женщины мог быть коронавирус или хронические болезни

В Чертковском районе Тернопольской области в инфекционное отделение местной больницы доставили пожилую женщину в тяжелом состоянии, которая вскоре умерла. Медики выясняют причину ее смерти и подозревают коронавирус.

Об этом в своем видеообращении заявил мэр Черткова Владимир Шматько.

"Около двух часов ночи "скорая" привезла в инфекционное отделение 68-летнюю женщину из района в тяжелом состоянии. К сожалению, спасти ее не удалось", - отметил он.

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Градоначальник добавил, что среди возможных причин смерти пенсионерки, кроме коронавируса, врачи рассматривают хронические заболевания, которые были у нее раньше.

Шматько добавил, что в регионе продолжают увольняться медицинские работники, а инфекционные больницы нуждаются в персонале и призвал обращаться за трудоустройством в медицинские учреждения тех, у кого есть медицинское образование или ранее работал в этой сфере.

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Отдельно градоначальник обратился к заробитчанам, которые вернулись из-за границы, и отметил, что в районе зарегистрировались только 230 украинцев, которые вернулись на родину, хотя эта цифра должна быть намного большей. Он попросил всех, кто вернулся домой, самоизолироваться на 14 дней и обратиться к семейному врачу.

Ранее мы сообщали, что в Тернопольской области у больниц развернули временные пункты для приема и сортировки зараженных коронавирусом пациентов.

Отметим, что на данный момент в Украине коронавирусом заразились 480 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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заробитчане пенсионеры коронавирус тернопольская область Чертков

Источник: Сегодня

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