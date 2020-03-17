В Украине ожидается первое излечение от коронавируса: подробности

Мужчина, который был госпитализирован с коронавирусом в Черновицкой области, уверенно движется к выздоровлению. Об этом на брифинге заявил заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

"Самый первый заболевший, который был госпитализирован в Черновицкой области, – мы уже имеем от него первый отрицательный тест. Если второй тест также будет отрицательным через два дня после первого, то у нас ожидается первый случай выздоровления после коронавирусной болезни", – сказал Ляшко.

Известно, что мужчине 39 лет. Он вместе с женой путешествовал по Италии, где, видимо, и инфицировался. С 21 февраля супруги посетили четыре итальянских городах. В Украину возвращались через Румынию самолетом, а далее – автомобилем.

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Первые симптомы болезни у мужчины появились 28 февраля. На следующий день его госпитализировали.Тест показал, что он инфицирован коронавирусом.

Напомним, ранее заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак заявила, что в Черновцах через несколько дней могут объявить о выздоровлении пациента с коронавирусом, который был первым человеком в Украине с подтвержденным заболеванием.

В то же время украинские компании и аптеки получили официальное разрешение на ввоз тестов на коронавирус. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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