В Черновцах готовятся к выписке первого пациента с коронавирусом

В Черновцах готовятся к выписке пациента с коронавирусом, который был первым человеком с подтвержденным заболеванием.

Об этом сообщила на брифинге заместитель главы областной государственной администрации Наталья Гусак.

"Мы получили негативный результат у первого пациента, у которого мы имели предыдущие результаты негативные. Если через два дня у него отберут образцы, и результат будет негативный – можно будет говорить, что он выздоровел от коронавируса", – заявила она.

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Кроме того, Гусак добавила, что, в Черновцах врачам пришлось иметь дело с несложными случаями заболевания.

"В отличие от стран Европы или Житомирской области мы работаем с несложными случаями коронавируса", – подчеркнула она.

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Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Украине был подтвержден 3 марта у мужчины, который вернулся после путешествия с женой по Италии. На пограничном пункте температуры и других признаков гриппа у мужчины не обнаружили, но потом его состояние ухудшилось.

Позже правительством было принято решение ввести общенациональный карантин в Украине для предотвращения распространения коронавируса на территории нашей страны. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Закрылись все учебные заведения, запрещены массовые мероприятия.

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