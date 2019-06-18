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В Ужгороде девушка без прав и на чужом Porsche совершила жуткое ДТП: подробности

18 июня, 19:04

За жизнь 32-летнего пострадавшего борются врачи, а подозреваемая уже под стражей

На Закарпатье расследуют резонансное ДТП с участием 21-летней девушки, которая, не имея водительских прав, разбила чужой автомобиль Porsche. Вследствие аварии водитель Fоrd попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

"Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения для 21-летней водительницы внедорожника, по вине которой произошло ДТП с тяжелыми последствиями – содержание под стражей без права внесения залога до 13 августа текущего года", – сообщают в полиции.

Кроме этого, зарегистрировано еще одно уголовное производство по факту допуска к управлению автомобилем Porsche Cayenne подозреваемой в резонансном ДТП. В настоящее время, водительское удостоверение, подтверждающее право на управление транспортными средствами подозреваемая не предоставила. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Предварительная правовая квалификация в данном уголовном производстве по ст. 287 УК Украины – допуск к управлению транспортом лица, не имеющего права на управление транспортным средством.  А 26-летнего жителя села Ганичи обязали явится в ГУНП в Закарпатской области для дачи объяснений по поводу этого.

Напомним, 15 июня около 19.15 в Ужгороде на ул. Славянской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марки Porsche Cayenne и Fоrd Fосus. По предварительной информации, 21-летняя жительница города Свалява, управляя без соответствующих документов чужим автомобилем марки Porsche Cayenne, не справился с управлением, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автомобилем марки Fоrd Fосus под управлением 32-летнего ужгородца. В результате ДТП последний оказался в реанимации, за его жизнь борются врачи. Также в больницу доставили ровесницу водительницы – жительницу с. Сторожница, которая находилась в Porsche Cayenne в качестве пассажира.

Напомним, ранее "Сегодня" сообщали, что в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии.

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Тег авария, ДТП, Закарпатье, Ужгород

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