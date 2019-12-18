В Ужгороде грузовой кран рухнул на автомобили

В Ужгороде стрела грузового крана упала на автомобили. Инцидент произошел в спальном микрорайоне, на стоянке у жилого дома.

В результате происшествия пострадали два автомобиля – у одного из них был разбит капот, у второго – багажник и заднее стекло.

На месте инцидента работали стражи порядка, которые выясняли, почему рухнул строительный кран, который, по предварительной информации, не был перегружен.

Людей ни в одной из машин не было, и потому, к счастью, обошлось без пострадавших.

"Я услышал звук, я пил кофе. Мне позвонил сосед, говорит – выйди. Я как чувствовал. Услышал грохот, думаю – точно, я тут припарковался, вчера не было места, и подумал – точно что-то упало на машину", – признался владелец одной из машин Дмитрий Литовченко.

"Сдавал назад, он начал клониться, клонится, и пошел. Когда он начал клониться, с ним сделать ничего невозможно", – отметил главный механик Валерий Овчарский.

Ранее в Полтавской области упавшая стрела крана насмерть раздавила женщину. Как сообщили в областной полиции, стрела упала на кабину машиниста. В результате женщина-машинист скончалась на месте.

Напомним, на Прикарпатье в январе 2018 года на грузовик с людьми упал кран. В ходе спасательной операции бойцы ГСЧС, с помощью крана восстановительного поезда, приподняли козловой кран, после чего оттянули поврежденный грузовой автомобиль. Спасатели деблокировали тела погибших (47-ми и 54-х лет) жителей Львовской области.

Также во Львове на строительной площадке упал кран. При падении он повредил две припаркованные машины.

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