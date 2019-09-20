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В Ужгороде мужчина выпрыгнул с четвертого этажа отделения полиции

20 сентября, 06:12

ГБР начало расследование

/ Фото: ГБР

Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий правоохранителями Ужгородского городского отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как сообщается, сотрудники полиции доставили двух граждан в городское отделение полиции.

Один из мужчин выпрыгнул из окна служебного кабинета четвертого этажа полиции, в результате чего получил телесные повреждения. Сейчас он находится в больнице.

Полицейских подозревают в превышении власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Им грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

А тем временем, следователи киевского территориального управления Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование резонансного события в Ирпене. Напомним, в пригороде столицы 19-летний парень открыл на улице стрельбу по молодой паре, ранил в голову девушку и юношу. А после задержания сам застрелился в отделении полиции.

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Ужгород полиция мужчина окно выбросился отделение

Источник: Сегодня

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