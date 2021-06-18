В Ужгороде ром устроил масштабный пожар (видео)

В городе загорелся лагерь ромов, который находится вблизи тубдиспансера

В пятницу вечером, 18 июня, в Ужгороде в микрорайоне Шахта произошел большой пожар.

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Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

По предварительной информации, загорелся лагерь ромов, который находится вблизи тубдиспансера. Пожарные пытаются ликвидировать огонь.

По словам местных, один из ромов поджег свой дом. Подробная информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.

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Также напомним, в Харькове, в новом торговом центре "Никольский" на улице Пушкинский, 2 вечером в понедельник, 24 мая, произошел пожар, посетителей пришлось эвакуировать.

Кроме того, мы писали, что в Виннице 6 мая загорелся офисный центр. Спасатели около трех часов тушили масштабный пожар – из-за погодных условий ликвидация огня усложнялась. На месте происшествия обнаружили тело молодой женщины.