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В Ужгороде служебная халатность экс-чиновника горсовета привела к миллионному убытку

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
18 сентября, 12:05
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Бывший руководитель департамента передал в частную собственность участки Закарпатского областного украинского музыкально-драматического театра
На землях был расположен декоративно-брызгальный бассейн
На землях был расположен декоративно-брызгальный бассейн / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ужгороде полицейские сообщили о подозрении в служебной халатности экс-чиновнику Ужгородского городского совета. Сумма убытков больше 1 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Оказалось, что подозреваемый не проверил в определенном законом порядке достоверность и возможность включения земельных участков в перечень объектов коммунальной собственности, подлежащих продаже на аукционе путем их выкупа и свободных от застройки.

Таким образом, фактически же на них расположен декоративно-брызгальный бассейн, являющийся неотъемлемой частью комплекса Закарпатского областного украинского музыкально-драматического театра. Из-за халатности экс-чиновника, эти земли были отчуждены и на основании договоров купли-продажи переданы в собственность двум гражданам.

Таким образом действиями бывшего сотрудника Ужгородского городского совета государству был нанесен ущерб на сумму более 1,1 млн грн.

"Получили доказательства причастности бывшего руководителя одного из департаментов городского совета оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области и следователи следственного управления областной полиции. Эти доказательства стали основанием для сообщения 17 сентября експосадовцю о подозрении в служебной халатности – ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что:

  • чиновники одного из филиалов "Укрзализныци" в Харьковской области заработали почти 2 млн грн на подчиненных, начисленную заработную плату которых присваивали в течение нескольких лет.
  • в суд направили обвинительный акт касательно экс-руководителя ГП "Государственный строительный комбинат Управления делами аппарата Верховной Рады Украины" за растрату имущества.
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