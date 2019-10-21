В Ужгороде впервые за многие годы зафиксирована опасная болезнь

В Ужгороде иностранный студент обратился в частную клинику с жалобами на боль в горле. Врачи сделали анализы и обнаружили у него дифтерию.

Сейчас заболевший находится в инфекционной больнице. Его состояние – удовлетворительно, патологических изменений не зафиксировано.

В прошлый раз дифтерию в столице Закарпатья фиксировали девять лет назад. Врачи успокаивают – опасности массового заражения нет, но все же советуют вакцинироваться. К тому же, необходимые препараты есть, однако прививку сделали менее половины закарпатцев.

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"Состояние его удовлетворительное, осложнений пока что нет. Также по эпидемиологии все контактные лица – 121 человек – студенты, которые с ним есть на курсе, и также педагоги, которые с ним контактировали – все они обследованы", – объяснила Елизавета Биров, исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине была зафиксирована вспышка другого опасного заболевания – кори, которой заболели более 110 тысяч человек, 39 из которых умерли.

Кроме того, в 2018 году от осложнений кори в Украине умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом в течени года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.

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