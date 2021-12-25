В жилом доме под Львовом прогремел мощный взрыв: много пострадавших (фото)

Сейчас на месте проводится осмотр пострадавших и выясняются все причины происшествия

Во Львовской области взорвался дом. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 25 декабря, в селе Ниновичи Львовской области в одноэтажном частном доме произошел взрыв. В результате пострадали пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины во Львовской области.

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Подробности ЧП

25 декабря в 11:50 поступила информация, что в селе Ниновичи в одноэтажном деревянном частном доме произошел взрыв – предварительно, газовоздушная смесь.

В результате взрыва здание разрушено полностью, а также пострадали 5 человек.

Сейчас на месте проводится осмотр пострадавших и выясняются все причины происшествия.

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Дом разрушен полностью. Фото: ГСЧС Украины во Львовской области

В Кропивницком взорвался газ в доме, есть пострадавший

В Кропивницком произошел взрыв газового баллона в хозяйственной постройке, в результате которого травмирован мужчина.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел 15 февраля в 4:55 на ул. Волгоградская. Взрыв произошел в одноэтажном хозяйственном здании, смежным с частным жилым домом.

После загорелись конструктивные элементы и бытовые вещи на площади 10 "квадратов".