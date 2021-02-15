В Кропивницком взорвался газ в доме, есть пострадавший

В Кропивницком произошел взрыв газового баллона в хозяйственной постройке, в результате которого травмирован мужчина.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел 15 февраля в 4:55 на ул. Волгоградская. Взрыв произошел в одноэтажном хозяйственном здании, смежным с частным жилым домом.

После загорелись конструктивные элементы и бытовые вещи на площади 10 "квадратов".

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В результате взрыва произошло разрушение около 60 "квадратов" хозяйственного здания. Был травмирован владелец, 1966 года рождения. Его с ожогами рук и лица госпитализировали в Кировоградскую областную больницу.

На место происшествия выезжали спасатели. К ликвидации последствий привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Причину взрыва устанавливают специалисты.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области в доме взорвался газ.

Также напомним, в Харькове в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа, в результате которого за медицинской помощью обратились пять человек.

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