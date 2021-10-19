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В Житомире ужесточают карантин: какие ограничения введут

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
19 октября, 17:46
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Новые правила начнут действовать уже с 23 октября
В Украине с каждым днем ухудшается ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине с каждым днем ухудшается ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

С 23 октября в Житомире ужесточают карантинные ограничения. Теперь в городе введут дополнительные меры относительно работы продовольственных и непродовольственных рынков, а также торговых центров.

Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во вторник, 19 октября.

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Какие ограничения введут в Житомире?

Как стало известно, в Житомире введут новые ограничения относительно работы продовольственных и непродовольственных рынков, торговых центров, предприятий торговли и сферы услуг при таких условиях:

  • 1 человек на 10 кв. м
  • Не более 50% заполненности торговой площади с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров
  • Только при наличии сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов, сделанных не позже чем за 72 часа, для 100% работников рынка и субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в пределах рынка
  • Допуск посетителей только в защитных средствах

Как будут работать заведения общественного питания?

Также в Житомире введут ограничения в работе заведений питания – не более 50% заполненности из расчета не более четырех человек за столиком на расстоянии в два метра между столиками, сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест для всех работников заведения, допуск посетителей в заведение только в средствах защиты.

Стоит отметить, что также будет ограничено время работы заведений – с 6:00 до 23:00.

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Работа хостелов и гостиниц

Хостелам и гостиницам в Житомире будет разрешено работать при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-тест у всех работников заведения.

Карантин в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"
Карантин в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

Какая ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день?

В Украине за последние сутки обнаружили 15 579 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 660 273 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 538 жителей Украины (всего – 61 348 ). Вылечить удалось 2 337 194 инфицированных (7 776 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Харьковской (1412), Днепропетровской (1203), Запорожской (1019) и Львовской (959) областях.

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день заполненность COVID-кроватей составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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заболело за неделю в Украине

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По состоянию на 18 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 573 564
Люди, которые получили минимум одну дозу
8 065 760
Всего введенных доз 14 639 324
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