В Житомире ужесточают карантин: какие ограничения введут

Новые правила начнут действовать уже с 23 октября

В Украине с каждым днем ухудшается ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

С 23 октября в Житомире ужесточают карантинные ограничения. Теперь в городе введут дополнительные меры относительно работы продовольственных и непродовольственных рынков, а также торговых центров.

Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во вторник, 19 октября.

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Какие ограничения введут в Житомире?

Как стало известно, в Житомире введут новые ограничения относительно работы продовольственных и непродовольственных рынков, торговых центров, предприятий торговли и сферы услуг при таких условиях:

1 человек на 10 кв. м

Не более 50% заполненности торговой площади с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров

Только при наличии сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов, сделанных не позже чем за 72 часа, для 100% работников рынка и субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в пределах рынка

Допуск посетителей только в защитных средствах

Как будут работать заведения общественного питания?

Также в Житомире введут ограничения в работе заведений питания – не более 50% заполненности из расчета не более четырех человек за столиком на расстоянии в два метра между столиками, сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест для всех работников заведения, допуск посетителей в заведение только в средствах защиты.

Стоит отметить, что также будет ограничено время работы заведений – с 6:00 до 23:00.

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Работа хостелов и гостиниц

Хостелам и гостиницам в Житомире будет разрешено работать при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-тест у всех работников заведения.

Карантин в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

Какая ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день?

В Украине за последние сутки обнаружили 15 579 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 660 273 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 538 жителей Украины (всего – 61 348 ). Вылечить удалось 2 337 194 инфицированных (7 776 – за последние сутки).