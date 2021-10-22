Видео дня. В Луцке дети во дворе устроили "Игру в кальмара"

На Волыни дети имитировали первую игру в сериале и "выстрелом" якобы убивали проигравших

В Луцке дети устроили "Игру в кальмара" / Фото: Коллаж: Сегодня

Популярный сериал "Игра в кальмара" не обошел и детей в Луцке. Очевидцы засняли, как во дворе многоэтажек дети 8-10 лет якобы играли в нее.

Видео опубликовали в группе "Твій Володимир" в Facebook.

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На записи видно, как девочка считала, а потом делала в сторону мальчиков жест, похожий на выстрел. После этого мальчик упал на траву.

Что за сериал и почему он у всех на слуху?

Всего за несколько дней после премьеры "Игра в кальмара" приковала внимание сериаломанов во всем мире, став настоящим феноменом на Netflix.

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456 человек, большинство из которых испытывают серьезные финансовые проблемы, принимают приглашение на участие в таинственном турнире на выживание. После того, как из соревнования выбывает один игрок, размер приза увеличивается на 100 млн вон. Победитель турнира получит 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США). Однако ставки в игре смертельно высоки.

Сериал постоянно держит в напряжении, побуждая зрителя следить за этими жуткими играми на выживание. Как бы это жестоко ни было, зрители все равно выбирают своих фаворитов и переживают за них, чтобы они выиграли.