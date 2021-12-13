Видео дня. Закарпатские контрабандисты тащили сигареты через гору в Румынию

Контрабандисты сами предоставили журналисту видео своего пути

Мужчины шли через гору Менчул в Румынию / Коллаж "Сегодня"

Закарпатские контрабандисты переносили сигареты через гору в Румынию. За один такой "рейс" они могут заработать 100-150€.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.

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Эксклюзивное видео контрабандистов

Видео своего прохода через Карпаты в Румынию контрабандисты сами предоставили журналисту. Стартовали они из района села Деловое в сторону румынской границы и проходили через гору Менчул.

Сколько может быть таких "рейсов"

За одну такую проходку контрабандисты могут заработать 100-150€. Идут через гору Менчул в Румынию. Там товар оставляют в оговоренном месте и возвращаются обратно таким же путём.

Через неделю мужчины могут сделать еще 3-4 ходки. Все зависит от погодных условий и физической выносливости.

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"Обычно один человек берет два таких ящика набитых сигаретами, как на видео. Кто сильнее и физически крепче – тянет сразу три ящика", – рассказал журналисту один из контрабандистов.

Что может грозить за контрабанду

Контрабанда наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет или же на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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