Власти Тернополя подали в суд на Кабмин из-за карантина

Тернопольский городской совет хочет через суд признать незаконным постановление Кабмина о карантинных зонах. С таким обращением власти обратились в Окружной административный суд Киева.

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Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, горсовет просит суд признать противоправными и недействительными пункты 1-36 постановления Кабинета министров Украины №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Напомним, Тернополь находится в "красной зоне" карантина. Это означает, что в городе должна быть остановлена работа общественного транспорта, закрываются школы и детсады.

Также мы сообщали, что в Тернопольской области из-за ужесточения карантина начались протесты. Люди жалуются, не у всех школьников есть гаджеты, а педагоги часто просто рассылают домашнее задание без объяснений.

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