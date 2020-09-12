В Тернопольской области из-за ужесточения карантина начались протесты (видео)

В Тернопольской области, часть районов которой внесли в "красную" карантинную зону, власти решили усилить карантин. Это решение приняли, несмотря на "коронавирусные" протесты.

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Против усиления противоэпидемических мер в городе митингуют родители: они просят открыть школы и детсады. Протесты начались не только в областном центре, но и в тех районах региона, которые тоже попали в "красную зону".

В частности, люди взбунтовались в Монастыриске. Несмотря на карантин, более полусотни родителей собрались в центре города и требовали, чтобы для детей открыли школу и детсад.

Люди жалуются, не у всех школьников есть гаджеты, а педагоги часто просто рассылают домашнее задание без объяснений. Местные власти ничего с этим сделать не могут, ведь в городе смягчать карантин нельзя.

"Все хорошо знают, что все органы власти имеют свои конкретные полномочия. Городской голова не может отменить решение Кабинета министров", – говорит мэр города Андрей Старух.

Учителя в городе тоже выступают за то, чтобы дети пошли в школу. По их словам, дистанционное обучение не может полноценно заменить уроки в школе.

"Я вижу в экран, я вижу, что там есть родители, обычно подсказывают им кое-что. Что они и где должны найти. Сложно нам, сложно детям, сложно родителям. Мы это все понимаем. Мы бы хотели быть в школе, поверьте", – комментирует ситуацию учитель 3-го класса Вера Максимив.

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Пока люди митингуют, в Тернополе собралась комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Ослаблять карантин не собираются. В больницах области, говорят чиновники, заканчиваются места для больных коронавирусом.

"570 больных, которые на спецлечении. Из них почти 170 больных в кислородной маске и на кислородных концентраторах. 12 из них на аппаратах искусственной вентиляции легких. Нам катастрофически не хватает койко-мест", – рассказал начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук.

Отметим, что в самом Тернополе, несмотря на запрет, школы и детсады работают.

Ранее мы сообщали, что городские советы Черновцов, Ивано-Франковска и Тернополя в суде оспорят решение правительства об ужесточении ограничений.

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