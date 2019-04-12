Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Во детском садике Львова отравились пятеро малышей

Сегодня, 11:19

У всех пострадавших – острая кишечная инфекция

Фото: УНИАН

Во Львове в период с 6 по 10 апреля в областную инфекционную клиническую больницу, с первичным диагнозом "острая кишечная инфекция", были госпитализированы пятеро детей в возрасте 3 – 4 лет.

"Все они находились в детском учебном заведении №168 (детский сад) по адресу Кульпарковская, 182. Состояние больных средней степени тяжести. Еще один ребенок лечится амбулаторно", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Открыто расследование, также идет внеплановая проверка данного заведения дошкольного образования с привлечением специалистов ГУ "Львовской областной Лабораторный центр МЗ Украины".

Напомним, не так давно в Хмельницкой области в детском саду была зарегистрирована вспышка кишечных инфекций, в результате чего в больницу доставили 21 человека. Больные жаловались на повышение температуры до 38-40 С, тошноту, рвоту, понос, общее недомогание и боли в животе.

Следователи в Хмельницкой области открыли уголовное производство по факту массового отравления детей и взрослых в одном из дошкольных учреждений города Нетешин.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег дети, Львов, отравление, больница

Вы сейчас просматриваете новость " Во детском садике Львова отравились пятеро малышей". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве на улице нашли малыша без родителей: все детали происшествия

Вчера, 15:32

Мама ребенка сама позвонила в полицию, но до сих пор не пришла

"Нужно задуматься": в больнице забеременели сразу 15 медсестер

Вчера, 13:52

Ожидается, что первая из них родит в апреле

Полмиллиона детей под угрозой: в ЮНИСЕФ сделали заявление по войне в Ливии

10 апреля, 13:37

Детский фонд ООН призвал стороны конфликта "защищать каждую девочку и мальчика" от угрозы

Во Львовской области при загадочных обстоятельствах умер ребенок

10 апреля, 11:28

Причиной смерти мальчика могло стать отравление угарным газом

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Стало известно, сколько приходов бывшей УПЦ МП перешли в ПЦУ

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"

Звезды, родившие первого ребенка после 40 лет

Европа испытала танк будущего

В декабре 2018 над Беринговым морем произошел гигантский взрыв

Пляжный снимок 13-летней Ким Кардашьян произвел фурор в Сети
Загрузка...

Дебатировать будем или как? Все о президентских дебатах

Вчера, 07:51

Кандидаты основательно подогрели интерес к предвыборным дебатам. Но может случиться, что встреча лицом к лицу так и не состоится

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Вчера, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Стартовал набор первоклашек: какие документы нужны для того, чтобы ребенка зачислили в школу

Вчера, 07:19

Примут по прописке, договору аренды или справке переселенца

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Вчера, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Идеальный вес женщины (таблица)

Обильное питье: печальные последствия