Во детском садике Львова отравились пятеро малышей

У всех пострадавших – острая кишечная инфекция

Фото: УНИАН

Во Львове в период с 6 по 10 апреля в областную инфекционную клиническую больницу, с первичным диагнозом "острая кишечная инфекция", были госпитализированы пятеро детей в возрасте 3 – 4 лет.

"Все они находились в детском учебном заведении №168 (детский сад) по адресу Кульпарковская, 182. Состояние больных средней степени тяжести. Еще один ребенок лечится амбулаторно", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Открыто расследование, также идет внеплановая проверка данного заведения дошкольного образования с привлечением специалистов ГУ "Львовской областной Лабораторный центр МЗ Украины".

Напомним, не так давно в Хмельницкой области в детском саду была зарегистрирована вспышка кишечных инфекций, в результате чего в больницу доставили 21 человека. Больные жаловались на повышение температуры до 38-40 С, тошноту, рвоту, понос, общее недомогание и боли в животе.

Следователи в Хмельницкой области открыли уголовное производство по факту массового отравления детей и взрослых в одном из дошкольных учреждений города Нетешин.

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