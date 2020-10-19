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На трассе Киев – Чоп столкнулись четыре авто: есть погибшие (фото и видео)

19 октября, 14:06

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Одна из жертв ДТП скончалась по дороге в больницу

Во Львовской области произошло масштабное ДТП: столкнулись четыре автомобиля. В результате погибли три человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции во Львовской области.

Правоохранители рассказали, что происшествие случилось утром 19 октября на автодороге Киев – Чоп, вблизи села Зубра Пустомытовского района.

Предварительно установлено, что столкнулись автомобили ВАЗ-2109, Opel Astra, Mazda и Citroen. От удара ВАЗ оказался в кювете.

По данным пресс-службы, погибли водитель и пассажир ВАЗа, пассажир иномарки Citroen скончался по дороге в больницу.

На месте происшествия работают следователи.

Напомним, ранее в Киевской области женщина-водитель врезалась в два автомобиля, один из которых – служебное авто патрульных.

Кроме того, недавно в Ивано-Франковской области столкнулись легковушка и грузовик, один человек погиб, еще один пострадал.

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ДТП погибшие Львовска область
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