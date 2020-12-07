Во Львове беременной сделали "кесарево" из-за COVID-19: мать и ребенок в тяжелом состоянии

Во Львове медики приняли роды у женщины с коронавирусом. Сейчас жизни роженицы и ребенка висят на волоске.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
Как выяснили журналисты, женщина подхватила вирус от детей. У четырех малышей был жар, а через несколько дней почувствовала слабость и 37-летняя Екатерина. Сейчас у нее тотальное поражение обоих легких.
Первые две недели ее лечили в роддоме. После улучшения состояния у заболевшей внезапно начали падать показатели насыщения кислородом. Пациентку перевели в больницу скорой помощи.
Чтобы спасти ребенка, медики сделали кесарево сечение. Девочка весом 1,2 кг родилась 6 декабря на 28-й неделе беременности. Мама и младенец сейчас на искусственной вентиляции легких.
Пока не известно, есть ли у новорожденного коронавирус.
Напомним, ранее мы рассказывали, как переносят вирус беременные.
Также сообщалось, что в Марганце беременная с коронавирусом потеряла двойню.
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