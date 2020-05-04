В Марганце беременная с коронавирусом потеряла двойню: что рассказал ее муж (видео)

В Марганце Днепропетровской области беременная женщина, у которой экспресс-тесты подтвердили коронавирусную инфекцию, потеряла двойню. Сейчас пациентку спасают в днепровской больнице имени Мечникова.

Выяснилось, что женщину госпитализировали в родильное отделение местной больницы еще 29 апреля. Она была на седьмом месяце беременности, но она протекала без патологий. В больнице 23-летней пациентке сделали УЗИ и выяснилось, что оба плода замерли еще четверо суток назад. У Валентины был насморк, а позже тесты подтвердили у пациентки коронавирус.

Фото: nikopolnews

О том, как его жена попала в больницу, рассказал муж больной Максим.

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"Врачи сделали экспресс-тест, родственники на личном транспорте отвезли лаборанта в Никополь в лабораторию, где диагностировали COVID-19. Они сделали три теста, и все три были положительными", – сообщил он.

Видео: Татьяна Чуб, Facebook

В больницу им. Мечникова Валентину отправили после подтверждения COVID-19. Для этого задействовали спецбригаду. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

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"Она в тяжелом состоянии: полная интоксикация организма, отказ почек, пошло осложнение на печень. Девушка нуждается в гемодиализе", – отметил Максим.

Как сообщает издание vgorode.ua, сейчас женщина находится в коме, в реанимации. Также ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Всю ситуацию осложняет то, что у нее началось кровотечение. Пациентке уже перелили почти пять литров крови.

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Также мы писали, что в мэрии Днепра приняли решение ослабить карантин, введенный из-за коронавируса. С 4 мая в городе разрешены прогулки по зеленым зонам и паркам.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине невозможно определить количество бессимптомных людей, пока не будет проведено массовое тестирование методом иммуноферментного анализа.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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