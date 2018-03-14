Во Львове бросили взрывчатку к польскому Мемориалу орлят

По словам охранника, взрыв прогремел в 15м от хозяйственных помещений

Во вторник вечером неизвестные бросили взрывной предмет на территории Лычаковского кладбища у польского Мемориала орлят.

Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"Улица Мечникова у Лычаковского кладбища, по словам свидетелей взорвался неизвестный предмет, бросили метров с 20 до захоронения польских орлят, пока на месте полиция, пожарная и взрывотехники", – сообщил Зинкевич.

То, что на территорию Лычаковского кладбища неизвестные бросили предмет, который взорвался, подтвердили на сайте Львовского городского совета. Как утверждается, никто не пострадал.

"По словам охранника, взрыв прогремел в 15м от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают соответствующие службы", – цитирует сайт директора ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаила Нагая.

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Ранее сообщалось, что вопреки планам польского правительства капитальный ремонт Кладбища орлят во Львове проводиться не будет – из-за напряженности в отношениях с Украиной. Такое решение приняла польская сторона.

Напомним, украинско-польские отношения ухудшились из-за принятия закона о Институте национальной памяти, который предусматривает наказание за заявления о причастности поляков к Холокосту.

Сайт "Сегодня" публиковал материал, в котором объясняется суть нового скандального польского закона. Документ позволит сажать в тюрьму за отрицание преступлений украинских националистов, а также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.